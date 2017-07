Maraude: “nace un proyecto político que se propone CUMPLIR su palabra”

En una ceremonia realizada en un hotel céntrico se presentó la lista Numero 2 CUMPLIR de precandidatos del Frente Justicialista que propone a FERNANDO MARAUDE como primer candidato a concejal.

Maraude estuvo acompañado por INES ARRONDO, candidata a Senadora por la 5ta Seccion, ROBERTO TATA GANDOLFI, candidato a diputado nacional y ALEJANDRA MARTINEZ, actual diputada provincial y candidata a senadora provincial. Asimismo lo acompañaron Roxana Lefayt, candidata a concejal en 2do termino, Damian Amado, en 3er lugar, Leonor Gigena, Gabriel Altibas, Marcela Gutierrez, Adrian Lomello, Cecilia Rogers, Cesar Gomez, Maria Nardelli, Carlos Candial, Valeria Castaño, además de los candidatos a consejeros escolares.

Estuvieron presentes en el acto el presidente del Partido Justicialista, Pablo Vacante, el vicepresidente Eduardo Cóppola, la ex Diputada Nacional Adela Segarra, la ex Senadora Susana Salerno, la ex concejal Verónica Beresiarte, los dirigentes Carina Ponce, Fernando Gauna, Irma Gasparini, Ricardo Alonso y Javier de la Reta, entre otros actores del justicialismo local y de la región, candidatos de CUMPLIR de Miramar, Necochea, Loberia, Balcarce, Mar Chiquita y Pinamar.

FERNANDO MARAUDE, en su discurso de cierre expresó que con esta lista “nace una nueva idea de hacer política sostenida en los sueños de todos los marplatenses y batanenses. Con CUMPLIR surge una renovación dirigencial que queremos que sea responsable y cumpla los compromisos asumidos, que no mienta, que no engañe y que no sea oportunista saltando de un partido a otro. Es hora de hombres y mujeres soñadores, idealistas y responsables, que sepan gestionar diciendo la verdad para construir una ciudad inclusiva para todos”

INES ARRONDO manifestó su satisfacción por “volver a constituir un nuevo equipo para ganar, esta vez en una cancha distinta, en la política donde los éxitos los festeja la gente que se beneficia mejorando su calidad de vida con las propuestas de sus dirigentes”

ALEJANDRA MARTINEZ, actual diputada provincial y candidata a senadora por la 5ta sección dio la bienvenida a todos los dirigentes y candidatos de CUMPLIR de Mar del Plata y de las ciudades vecinas que acompañaron el acto y resaltó que “el armado que llevamos adelante nos permitió conformar una lista con jóvenes dirigentes de distintos sectores políticos y gremiales”.

A su turno, ROXANA LEFAYT, candidata a concejal en 2do lugar, referente del movimiento EVITA, expresó que “los candidatos de CUMPLIR son una garantía para las luchas de resistencia al modelo neoliberal que tanto daño esta generando en la población. Es necesario rescatar los actores y las prácticas históricas por la distribución de la riqueza, con un oído pegado a las necesidades del Pueblo y enmarcado siempre en un proyecto nacional y popular”.