Inseguridad: Artime desafió al Intendente a caminar por los barrios

Una caminata por las calles del lugar alcanzó para reafirmar lo que sucede en los más diversos puntos de la ciudad: una estrategia que había comenzado a dar resultados fue desarticulada.

La principal preocupación de los vecinos continúa siendo la seguridad, pero “Arroyo y su candidata Baragiola no hablan de esto”, según remarcó Marcelo Artime, quien agregó que “hoy no hay un proyecto integral” que aborde la problemática.

En este sentido, el precandidato de Acción Marplatense instó al intendente a explicar “por qué abandonó la gestión de seguridad”.

“Lo desafío a que recorra las mismas calles que recorro yo y que le responda a los vecinos por qué habiendo prometido una ciudad más segura, lo único que incrementó fue su seguridad personal rodeándose todo el día de efectivos que tendrían que estar en los barrios”, sentenció.

“Cuando hay gestión pueden pasar cosas, pero cuando no la hay pasa de todo”, señaló Artime, mientras remarcó que “en el equipo que formamos junto a Gustavo Pulti pusimos a la Policía Local en la calle, creamos la Escuela Municipal de Seguridad, hicimos la Central de Monitoreo y por primera vez hubo cámaras en Mar del Plata”. En esta línea, mencionó también la creación el Centro de Análisis Estratégico del Delito, la dirección de Asistencia a la Víctima y la de Prevención de la Violencia.