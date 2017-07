Padre e Hijo al Mundial de clase Moth

Domingo Contessi y su hijo Massimo, ambos representantes del Club Náutico Mar del Plata, estarán presentes en el Mundial de clase Moth que se hará en Lago di Garda entre el 24 y 30 de julio con la participación de 243 timoneles de todo el mundo.

La cita será en Malcesine, sobre el famoso lago italiano y nuestro país estará presente, más allá de los marplatenses, con tres deportistas más que representarán al Yacht Club Argentino, estamos hablando de Franco Greggi, Iván Cosentino y Juan Correa.

Massimo, con sus 17 años, será el timonel más jóven del campeonato y antes de esta gran chance señaló que ” Mi objetivo es seguir sumando experiencia y hacer las cosas lo mejor posible. No pienso en resultados, estar en este mundial es un privilegio y un premio en si mismo”.

Greggi confiado

En su segunda cita ecuménica, Franco Greggi, ex campeón mundial de 29er. y precursor del Moth en nuestro país y 13ro. en la cita de Hayama Japón, manifestó ” Será un mundial distinto, un mundial muy lindo de correr y disfrutar, yo estoy navegando rápido. Si sopla el viento que se espera en esa época en el lago, y si habo una buena largada, creo que crecen mis posibilidades. Mi objetivo personal es disfrutar de lo que va a ser el mundial de los mundiales de Moth. Vamos a traer mucha información, para seguir evolucionando y mejorando nuestros barcos, para que la flota argentina siga creciendo en número y nivel”¨

