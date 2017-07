Arroyo reconoció que se perdieron unos 100 mil puestos de trabajo

El intendente Carlos Arroyo fue uno de los entrevistados en la emisión de un nuevo espacio televisivo en Mar del Plata.

Se trata del programa Vencedores y Vencidos que se emite por el Canal Ciudad los sábados a las 22:30 hs. (repeticiones lunes 15.30 y miercoles 20.30) con la conducción de Martín Terriaca y Jimena Paternoster.

En el comienzo del ciclo, el jefe comunal recibió en su despacho a Vencedores y Vencidos TV, y abordó diversos temas de la realidad.

Al trazar un balance del año y medio de gestión, Carlos Arroyo sostuvo que “si bien el puesto no es fácil, estoy cada vez más afianzado. La ciudad es muy difícil. Tiene problemáticas muy diversas. Durante 12 o 15 años no se hizo nada prácticamente, como en el país. Todavía queda muchísimo por hacer”.

Sobre el cierre de listas y la polémica que se instaló sobre la decisión de la Gobernadora Vidal, el Intendente explicó que “La gobernadora me preguntó que era lo que yo quería. Y en primer lugar lo que quiero es una lista única, para evitar el desgaste de las Paso. La población está rendada en este momento, entre el pasado y el futuro. Macri o Cristina. Pero no en el sentido personal, sino en lo que fue antes y lo que queremos para el futuro. Buenas rutas, buenos aviones, campos que no se inunden, gente que adquiera un sueldo que no se desprecie””.

“Hay mucha gente que esperaba un cambio más inmediato, pero los que hemos estudiado economía sabíamos que eso era imposible. Lo que no se hizo en 10, 12 o 15 años no se puede cambiar en algunos meses. Creo que hemos cometido el pecado de ser demasiado optimistas”, destacó.

Sobre la situación en materia de desempleo que se registra en Mar del Plata, el jefe comunal confesó que “en la transición de un gobierno al otro, se perdieron muchos puestos de trabajo. Cerca de 100 mil. Ahora estamos recuperando. Pero para recuperar todo eso va a llevar un tiempo”, y agregó que si contara con el capital suficiente, “invertiría en muchas más industrias para brindar más fuentes de trabajo”.

En este marco, reveló la reciente firma de un contrato por 70 millones de dólares para el Parque Industrial. “Mar del Plata va a exportar entre 2500 y 2800 contenedores de papas fritas a Europa y Estados Unidos por año. Se va a producir muchísimo. Les digo a mis funcionarios que aprovechen a comer papas frita ahora, porque cuando esto largue en serio, no va a quedar ni una papa, van a tener que ir al museo a ver las papas, se van todas al exterior”, resaltó.

Continuando con la extensa nota en la que se tocaron todos los temas de interés, el intendente avisó que habrá un “recambio” en varios puestos públicos, para “reactivar la gestión”.

Para ir culminando, insistió con ser “un soldado de la gobernadora” y le agradeció su apoyo para “gobernar la ciudad”, subrayando que no le interesó “aparecer en la foto” el día de la inauguración del tren, porque “todos los que fueron no habían hablado nunca con Vidal”.