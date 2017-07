Rige un alerta en Mar del Plata por tormentas fuertes

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por tormentas fuertes que incluye al sudeste de la provincia de Buenos Aires, donde se encuentra Mar del Plata.

En el informe se indica que “sobre esta zona comenzaron a desarrollarse en forma aislada tormentas”.

Sin embargo, se prevé que entre lo que resta del miércoles y el mediodía del jueves las mismas se intensifiquen pudiendo provocar “fuerte actividad eléctrica, ráfagas de viento, ocasional caida de granizo y abundante caída de agua“.

Por esta razón, desde Defensa Civil recordaron las medidas precautorias ante este tipo de fenómenos climáticos.

En este sentido, se recomienda no sacar la basura para evitar cualquier tipo de anegamiento por obstrucción en los desagües.

Ante cualquier adversidad, podrán comunicarse con el 103 de Defensa Civil que recepciona reclamos, el 100 de Bomberos y el 911 de la Policía.

PROTOCOLO DE ACCIÓN COMUNAL

Todas las áreas municipales, desde Desarrollo Social, EMSUR, Salud, Gobierno, Defensa Civil, Bomberos, incluso Policía Local y Bonaerense, estarán bajo el protocolo de acción municipal, en virtud de trabajar ante cualquier tipo de emergencia.

RECOMENDACIONES A TENER EN CUENTA

– Asegúrese de sacar los residuos en los horarios estipulados; no depositarlos en lugares que interfieran en un normal escurrimiento de agua una vez comenzada la tormenta.

– Si no es necesario, una vez que comience el desarrollo del mal tiempo, no se desplace por la calle; si no hace eleve sus cuidados. Si maneja un vehículo, antes de hacerlo verifique que funciones todos los elementos de seguridad y manejo (luces, limpiaparabrisas, desempañador, frenos, etc.)

-Cierre y asegure puertas, ventanas, toldos y chapas.

-Retire macetas y todos aquellos objetos que puedan caer a la calle.

-Asegure andamiajes, grúas y otros elementos de obra.

-Aléjese de cornisas, muros, árboles y tome precauciones delante de edificios en construcción.

-No concurra a la playa ni a lugares que puedan ser afectados por las mareas y oleajes que se puedan generar debido a la intensidad de vientos fuertes.

-Evite la utilización de embarcaciones y revise sus amarras. No practique deportes acuáticos en ningún caso.