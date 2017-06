El intendente #CarlosFernandoArroyo confirmó este lunes que se les han dado instrucciones a inspectores de la Dirección de Tránsito para que, a través del monitoreo de las cámaras de seguridad del COM, puedan efectuar infracciones a conductores que crucen semáforos en rojo, estacionen en doble fila o circulen en contramano.

En este sentido, Arroyo precisó: “He tomado la decisión que personal de Tránsito ocupe una parte de las instalaciones del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) para hacer actas de infracción a quienes estacionen en doble fila, los que pasen semáforos en rojo y a los que circulen en contramano. Esto será controlado a través del uso de las cámaras de seguridad. Voy a utilizar el mismo sistema municipal”.

Seguidamente, el jefe comunal anunció que “di la orden para que se integren más policías a los controles de tránsito” y aprovechó para contestar a un sector de la oposición que había cuestionado ese rol de la policía. “Este concejal debe ocuparse de leer ya que una de las funciones que tiene cualquier Policía (Local, Provincial, Federal) es hacer controles de tránsito”, señaló.

Más adelante, Arroyo indicó que se tomará personal de Tránsito “pero bajo mis instrucciones”.

En tal sentido, el jefe comunal afirmó que “el nivel de instrucciones que ha tenido durante los años que no estuve es deplorable. Yo voy a cambiar el sistema, tengo otra forma de ver las cosas, hay una manera de pararse al lado de un auto y de hablar a la gente”, añadió.

EXIGIRÁN VTV A AUTOS PREPARADOS SECUESTRADOS ANTES DE SER RETIRADOS

Por otro lado, el Intendente manifestó que durante el fin de semana “hemos secuestrados 12 vehículos ‘tuneados’ o preparados y ahora voy a pedir que se les haga la Verificación Técnica Vehicular a todos los que tengan situaciones extrañas de preparación. Éstos serán sometidos, inexorablemente, a la VTV antes de ser entregados”.

“No podemos darnos el lujo de seguir perdiendo vidas humanas por desidia ni por falta de trabajo. Estamos trabajando a full; estamos haciendo más allá de lo que podemos. La gente tiene que cooperar y entender que si no hacemos operativos es como que no pasa nada y puede provocar pérdidas de vidas”, agregó.

En relación al proyecto de ordenanza de las #fotomultas para el Partido de Gral. Pueyrredon, Arroyo sostuvo que “espero que ahora los concejales se decidan a sancionar la ordenanza que planteé hace más de un año para controlar los excesos de velocidad. Esto no se puede controlar desde el COM porque los aparatos deben estar homologados por la Nación. Pero sí podemos controlar el resto de las infracciones. Así que no paren más en doble fila, no anden en contramano y, si está el semáforo en rojo, no se les ocurra cruzar porque van a ser sancionados. Ahora les caerá todo el peso de la ley”.