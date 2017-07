Se dieron a conocer los datos del relevamiento del mercado laboral IT (siglas en inglés de Tecnologías de la Información) realizado por segundo año consecutivo, a nivel nacional y con foco en distintas ciudades del país. Estuvo a cargo de la empresa Fibertel junto a la ComunidadIT.

Entre los principales datos que arrojó el estudio, se destaca que la demanda insatisfecha de puestos laborales en el sector IT se redujo de 4.000 a 2.500 en términos interanuales y se espera que continúe esta tendencia hasta llegar a 1.500 durante 2017. Esto se debe en gran parte a que las universidades, institutos, cámaras y organizaciones de la sociedad civil, así como diversas áreas de gobiernos nacionales y municipales, han promovido e implementado una mayor promoción de las carreras vinculadas al sector.

Según el relevamiento, el capital humano IT en Argentina alcanzó en el 2016 a 407.000 personas, lo que representa el 2,1% de la población económicamente activa (PEA). Mientras que en los países industrializados esta cifra o indicador alcanza entre un 4% y 5%. De este total, un 47,4% se desempeña en funciones IT en empresas que no pertenecen al sector, mientras que el 52,6% restante lo hace en empresas del sector.

En conclusión, la demanda externa de profesionales del mercado de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) es creciente, aunque en Argentina las curvas de oferta y demanda del mercado se encuentran acercándose. Para solucionar esta brecha aún existente, el relevamiento plantea la necesidad del actuar conjunto de empresas, centros de estudio y el Estado, para promover el correcto desarrollo del mercado laboral IT.

EL CASO MAR DEL PLATA

En Mar del Plata, se llevó a cabo la primera agenda estratégica articulada entre la municipalidad y el sector, para desarrollar la economía del conocimiento en la ciudad, entre representantes del gobierno, CESSI y la Asociación de Tecnologías de la

Información y la Comunicación de Mar del Plata (ATICMA).

Esta reunión tenía como objetivo principal, lograr germinar un desarrollo en la economía del conocimiento con posibles miras a la creación de un parque informático en el futuro.

Actualmente en la localidad, las organizaciones que mayor cantidad de puestos específicos en IT demandarán son las empresas del Sector IT principalmente. Se destacan como algunas posibles empresas u organizaciones demandantes de puestos IT empresas como Globant, Infosis y Making Sense.

Los principales centros de formación y capacitación TI son la Universidad Nacional de Mar del Plata, la Universidad FASTA, la Universidad CAECE y múltiples carreras terciarias, como las ofrecidas en la Universidad Tecnológica Nacional, el Instituto Superior de Formación Técnica 151 y el Instituto Superior de Estudios Técnicos Municipal.

Es destacable mencionar, según información de los propios referentes encuestados que la Universidad Nacional de Mar del Plata implementó las carreras de Ing. Informática e Ing. en computación hace tres años. Si bien este año duplicó su matrícula de Ingreso, no generará profesionales hasta dentro de tres años estimativamente. Lo mismo ocurre con el Instituto Superior de Estudios Técnicos Municipal que contará con egresados a fin de 2017.

Nuevamente, la falta de oferta en cursos TI en tecnologías, especialmente para front-end Web como AngularJS o NodeJS es un hecho. La demanda de puestos TI en la zona es mayor para el año que transcurre en comparación con la demanda de los últimos años.

El mercado demandante continúa creciendo a tasas mayores al 20% y teniendo en cuenta que en Mar del Plata fructifican las empresas locales y se radican nuevas constantemente. Los encuestados de la ciudad opinan que la demanda aún no se ha estabilizado en los últimos años respecto de los picos del 2005/2006, por las mismas razones expuestas en el párrafo anterior.

Cabe destacar como dato relevante que en la ciudad trabajan en el sector TIC unas 3.500 personas, y se estima una demanda insatisfecha de entre 300 y 400 por año. De continuarse en la nueva gestión los programas de desarrollo del sector impulsado por el municipio, junto con la implantación del Parque Informático y de Industrias Creativas, se cree que esa demanda se incrementará en forma considerable.

Finalmente se encuentra una amplia gama de oferta educativa abarcada por escuelas técnicas con la carrera de Técnico en Programación, cinco carreras de nivel terciario (tecnicaturas superiores) y cuatro Universidades con carreras afines, junto con la implementación de cursos de formación profesional.