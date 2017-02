Un grupo de mujeres impulsaron en las redes sociales una convocatoria para organizar un “tetazo” en protesta por la polémica actuación policial contra unas jóvenes que hacían “topless” en una playa hace veinte días atrás en Necochea.

Esta intervención se multiplicará en distintos puntos del país este martes 7 de febrero y en Mar del Plata será a partir de las 17 en la playa ubicada en Río Negro y la costa.

La convocatoria se produce al hilo de la difusión, en los principales medios de comunicación del país, de un vídeo del pasado sábado en el que varios policías intervienen en la playa de la turística localidad de Necochea, en la costa atlántica de la provincia de Buenos Aires, porque un grupo de chicas hacía topless.

“Tras el acoso policial sufrido por un grupo de mujeres en una playa de Necochea por el solo hecho de no llevar corpiño, las mujeres decimos: las tetas no son genitales. Este martes, en todo el país, se realizarán #tetazos en simultáneo contra el abuso policial y porque cada persona pueda decidir si quiere o no cubrir sus tetas, sin discriminación de género”, destacaron las impulsoras de esta movida en Mar del Plata.

“Estar con las tetas al descubierto no es delito. Esto fue ratificado por el juez que recibió las actuaciones policiales de lo sucedido, quien además pidió derogar los códigos contravencionales que datan de tiempos de dictadura”, destacaron.

Más adelante, fundamentaron en que en muchos países esta actitud no llama la atención. “Las tetas, en su diversidad (grandes, pequeñas, con mamas o sin, etc) no agravian a nadie en su libertad. Es reflejo de una sociedad hipócrita hipersexualizar los cuerpos de mujeres adolescentes para vender desde baterías de autos hasta desodorantes masculinos, para luego reprimir a mujeres por tomar mate sin remera, en medio de un contexto donde se comete un femicidio cada 26 hs, y la trata de personas con fines de explotación sexual sigue creciendo”, expresaron.