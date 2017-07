Se llevó a cabo este jueves en Mar del Plata el acto central del Día del Abogado Víctima del Terrorismo de Estado, a 40 años de la “Noche de las Corbatas”. El mismo tuvo lugar a las puertas del Colegio de Abogados de Mar del Plata, donde se descubrió un imponente mural que recuerda a los abogados perseguidos, secuestrados, exiliados, desaparecidos y asesinados.

“En este día, que conmemoramos desde 2004, recordamos a los colegas que desaparecieron, que fueron torturados, apresados, muertos. Es una fecha muy especial, muy emotiva”, dijo en su oratoria el doctor Fabián Portillo, presidente del Colegio de Abogados de Mar del Plata. “El mural que tenemos a partir de hoy en estas paredes es una obra que perdurará en el tiempo en esta sede por la Memoria”, añadió.

La obra mural mosaico fue realizada por artistas de la ciudad por propuesta del Colectivo Faro de la Memoria con la finalidad de que quede en forma permanente el recuerdo de las víctimas en la Noche de las Corbatas. La doctora Cecilia Rodríguez, consejera del Colegio de Abogados, entregó un diploma a dichos artistas “en reconocimiento a su labor artística y compromiso por los Derechos Humanos”.

Asimismo, se entregó un reconocimiento por “la incansable lucha y defensa de los derechos humanos y su participación en el acto” a los doctores Daniel Burke, Alfredo Jozami, Carlos López de Belva, Guillermo Golmar y Yamila Zavala Rodríguez.

El Dr. Daniel Mario Burke, presidente de la Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires, expresó: “Es un recordatorio, triste recordatorio, pero que es importante para todos aquellos que vivimos una etapa fea, una etapa de terror, una etapa donde la vida no tenía precio. De todos aquellos colegas que día a día padecían este sufrimiento, cuando los derechos y garantías no existían. No podemos olvidarnos de eso. Tenemos que tener presente todo lo que ha pasado, no tenemos que permitir nunca más que pase. Memoria, verdad y justicia es lo que pedimos. Es nuestro deber luchar por el estado de derecho y por la plena vigencia de los derechos humanos”.