Ya se terminó Enero, mes donde nos pusimos metas y cambios para nuestra vida, una de ellas puede ser un cambio de look o estilo. Podés empezar usando algo que tal vez no te animabas o no sabías como usar: Los mocasines, son muy simples y al mismo tiempo van con casi todo y le dan un toque cool y edgy a cualquier outfit.

Olivia Palermo, Jessica Alba y Alexa Chung, son algunas de las famosas it obsesionada con los mocasines que aunque se usan hace 7000 años, hoy en día están siendo realmente populares

Varias marcas se animaron a lanzar mocasines para distintos públicos (principalmente gente clásica) ya que la proliferación del street style y la incorporación de prendas clásicas en el every day wear hacen que tengas más popularidad y sean usadas por gente que antes no se animaba a largar las zapatillas, jugandole una leal competencia a las clásicas ballerinas.

En fin, les dejamos un par de imágenes a modo de inspiración para que se animen a experimentar con un calzado diferente a lo que generalmente usas. Hay muchos outfits que representan más nuestro estilo que otros. Cada uno debe ser fiel a su estilo y no correr detrás de tendencias.

Simplemente usar esas prendas que te gusten incorporándolas a tu onda, sin presiones.

¿Qué opinas de los mocasines?