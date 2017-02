El Comité de Crisis, establecido por el alerta emitido por el Servicio Meteorológico Nacional, se encuentra de guardia desde la medianoche.

Este Comité está integrado por Defensa Civil, Desarrollo Social, EMSUR, Salud, Gobierno, Bomberos, junto a la Policía Local y Bonaerense

Debido a las condiciones climát8icas adversas, se recomienda a la población no sacar la basura para evitar cualquier tipo de anegamiento por obstrucción en los desagües.

También se recomienda que, de no ser imperioso, evitar transitar por las calles debido a que se registran árboles caídos y puede haber algún cable cortado.

Ante cualquier inconveniente, está disponible el teléfono 103 de Defensa Civil.

RECOMENDACIONES A TENER EN CUENTA

– Asegúrese de sacar los residuos en los horarios estipulados; no depositarlos en lugares que interfieran en un normal escurrimiento de agua una vez comenzada la tormenta.

– Si no es necesario, una vez que comience el desarrollo del mal tiempo, no se desplace por la calle; si no hace eleve sus cuidados. Si maneja un vehículo, antes de hacerlo verifique que funciones todos los elementos de seguridad y manejo (luces, limpiaparabrisas, desempañador, frenos, etc.)

-Cierre y asegure puertas, ventanas, toldos y chapas.

-Retire macetas y todos aquellos objetos que puedan caer a la calle.

-Asegure andamiajes, grúas y otros elementos de obra.

-Aléjese de cornisas, muros, árboles y tome precauciones delante de edificios en construcción.

-No concurra a la playa ni a lugares que puedan ser afectados por las mareas y oleajes que se puedan generar debido a la intensidad de vientos fuertes.

-Evite la utilización de embarcaciones y revise sus amarras. No practique deportes acuáticos en ningún caso.