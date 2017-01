En la continuidad del ciclo, Gabriel Rolón llega con la versión aumentada y definitiva de “Encuentros. El lado B del Amor”. Será el lunes 23 de enero, a partir de las 21, con acceso libre y gratuito en el Hotel Costa Galana, que por cuarta temporada recibe al ciclo de escritores en Mar del Plata. Al término de la charla, el autor contestará preguntas del auditorio y firmará ejemplares.

“No es cierto que el amor todo lo puede. No es cierto que el que ama no puede engañar. No es cierto que a la relación amorosa no haya que ponerle condiciones. No es cierto que el amor y el deseo vayan siempre de la mano. Pero decir que todo esto no es cierto no implica que sea imposible”, escribía Gabriel Rolón en el epílogo de la versión original de este libro en 2012.

El amor. Sí, Encuentros se metió de lleno en los pliegues de un tema tan antiguo como la humanidad y salió airoso de la tormenta: en el año de su lanzamiento, más de ciento cincuenta mil lectores eligieron apostar por la aventura e hicieron de este libro el más vendido del año en la Argentina.

Por sus páginas desfilan los celos y el deseo, la infidelidad, la pareja y la sexualidad, las relaciones entre padres e hijos, el enamoramiento y la ilusión de lo “eterno”. Este “lado B del amor” cuestionó sin miramientos los lugares comunes y decires cotidianos que, más de una vez, nos precipitan con su vértigo hacia la angustia, el dolor y la desilusión.

Hoy, cuatro años más tarde, quienes lo hayan leído no sólo encontrarán en esta versión definitiva y aumentada un desarrollo mucho más acabado de la teoría vertida en la obra inicial, sino también un caso clínico inédito y un nuevo capítulo dedicado a los conceptos de necesidad, demanda y deseo.

Pero, más que nunca, descubrirán intacta y sostenida la lúcida y aguda mirada de Gabriel Rolón, alguien que hizo y hace de Encuentros un libro fundamental, y un material indispensable para entender que –a pesar de sus asperezas– el amor sigue siendo el motor más importante de nuestra vida.

Seguramente las preguntas del público también hagan referencia a “Los Padecientes”. El próximo 27 de Abril, se estrenara en todos los cines del país “Los Padecientes” (Basada en su novela), protagonizada por Benjamín Vicuña y la China Suárez, con dirección de Nicolás Tuozzo y producida por Fox International y JEMPSA SA, en co-producción con Martín Izquierdo, Gustavo Fernández, Ricardo Freixá y Ariel Wapnir. (Se adjunta más información)

