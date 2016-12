El cronista de Radio 10 que fue golpeado por un grupo este jueves en el marco de la sesión que decidirá el aumento del boleto de colectivo, relató su experiencia en el programa “Brisas Segunda Edición”, por Radio Brisas, y criticó la falta de acción del personal policial que custodiaba al palacio municipal.

“Estaba con un colega en la esquina de 25 de Mayo y Mitre y se acercó un grupo de entre veinte y treinta jóvenes, algunos con la camiseta de Alvarado, y encararon hacía plaza San Martín”, contó el periodista agredido, Samuel Zamorano, a lo que agregó que “en esa esquina había manifestantes cortando el tránsito y haciendo pintadas. Allí nadie midió palabras”. El entrevistado manifestó que filmó un video de la situación de violencia vivida en el lugar, y que fue difundido a través de distintos portales de internet.

“Cerca del hotel 13 de Julio, un grupo empezó a golpear a un hombre y unos jóvenes me gritaron que dejara de grabar. Alguien se me acercó con un tubo y me pegó en el antebrazo derecho, que era la mano donde yo tenía el teléfono. Subí a la vereda y una patota me pegó, sobre todo en la cabeza. Yo les grité que era periodista, pero obviamente no les importó”, sostuvo Zamorano.

En dicho contexto, el hombre agredido expresó que “era evidente lo que iba a suceder, una clara inacción de la policía. La situación vivida podría haberla entendido cualquiera de los efectivos que estaban en la Municipalidad. Recibí algunas patadas pero estoy bien y continúo trabajando”, concluyó Samuel Zamorano.

