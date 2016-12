Sobre los hechos ocurridos en el Monumento a los Caídos en Malvinas recientemente, una vez mas, como ocurre cada verano en nuestra ciudad, el cenotafio en honor a nuestros Héroes Nacionales y a todos los Veteranos de Guerra, es invadido y violentado por personas que faltan el respeto a la memoria de los combatientes en Malvinas y sus familiares.

Lamentablemente este hecho no es nuevo para nosotros, ya que cada año al encontrarnos con noticias de estas características, realizamos los reclamos correspondientes a quienes son los responsables de preservar la integridad del mismo… el Municipio de Gral. Pueyrredon y la Policía Local, que utiliza las instalaciones que se encuentran en la Plazoleta donde esta ubicado el cenotafio para el descanso de su personal pero NO para el cuidado del mismo, omitiendo los hechos aberrantes que suceden a sus alrededores.

Ante la inacción, la falta de preservación y el denotado desinterés de dichos entes, recurrimos a los medios de comunicación para expresar el repudio a lo ocurrido y exigir que se tomen las medidas necesarias para prevenir que estos hechos vuelvan a suceder.

Convocamos a la comunidad marplatense a un ABRAZO SOLIDARIO al Monumento de nuestros Héroes Nacionales sito en calle 25 de mayo y Córdoba, el día jueves 29 de diciembre a las 11 hs.

Comisión Directiva e integrantes del Centro de Ex Soldados Combatientes en Malvinas de Mar del Plata.

