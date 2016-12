Sin dudas el título del informe sobre Mar del Plata, que C5N pusiera en el aire la semana pasada en tres entregas y el domingo al medio día, alcanzando alto nivel de audiencia, es cuanto menos desafortunado.

Llama la atención cómo se han hecho eco de las reflexiones superficiales ciertos sectores de la política marplatense como, por ejemplo, el secretario de gobierno Alejandro Vicente, la UCIP y en las últimas horas, el Bloque del Frente Renovador encabezado por Lucas Fiorini, repudiando el título y la mala propaganda sobre la ciudad.

¿Será que no los asusta tanto, o escandaliza, el contenido del informe? No hemos escuchado el mismo ímpetu en repudiar o reflexionar sobre lo que el informe periodístico muestra, que por cierto, no es un invento sino una viva realidad de miles de vecinos sufren diariamente. Matan al mensajero y olvidan el mensaje.

Por conocer a muchos de los militantes sociales, algunos del campo de la política, lo sindical y otros de lo eclesial, sabemos que no hay en ninguno de quienes dimos testimonio de nuestro trabajo, un afán de oscurecer lo bueno que puede ofrecer la ciudad como destino turístico. Sin embargo, no podemos desperdiciar la ocasión de dar cuenta del dolor que palpamos cotidianamente cuando los medios nacionales ponen el foco en nuestra ciudad.

En ningún momento el trabajo del periodista Ignacio Martinez, denosta los precios de carpas o alquileres, o el espacio público en playas, la gastronomía o los espectáculos teatrales. Las problemáticas que muestra el polémico trabajo de C5N, son escandalosas, más allá de cualquier título. Eso es lo que nos debe preocupar y ocupar de inmediato, porque todas ellas se llevan vidas: la situación de calle, el hambre, los comedores comunitarios, el basural, el estado de las escuelas, la violencia de género, narcotráfico, desocupación, y un largo etcétera. Es hora de dejar las especulaciones, las mezquindades e hipocresías, que solo tienen el objetivo de excusar de responsabilidades a quienes hace mucho tiempo tienen tareas de gestión en nuestro municipio.

Nos interesa tu opinión:

Comentarios: