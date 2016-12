Son innumerableas la cantidad de imágenes que nos envían mostrando a la postal de Mar del Plata, el Puerto de pescadores, lleno de basura. Es clara la poca responsabilidad y desinterés de todos nosotros por no cuidar nada, no nos importa ni a los marplatenses ni a los turistas. Ensuciamos, no importa…“total alguien va a limpiar”.

Esta no es la mentalidad, si ves a alguien que tira basura. Llamale la atención, porque esto también es de el o ella y tuyo. Si ves a un chico tirar basura, habla con sus padres porque tiene que ser mejor educado, en separar basura y no tirar en cualquier lado.

Nos quejamos de la mugre, mandamos fotos buscando que se resuelva el problema y nadie va a venir a ayudarnos, así que la responsabilidad debe ser nuestra. No esperen a la próxima campaña política salvadora. Cambiemos las cosas nosotros. Tenes un papel para descartar? guardalo en el bolsillo y llevalo al próximo cesto de basura. No hay cesto de basura? muy bien, llevalo a tu casa y tiralo ahí.

Y si sos turista, respeta por lo que pagas, las playas que usas para distenderte y relajarte también son tuyas. No esperes que seamos nosotros que limpiemos lo que ensucias.

Turistas y hasta nuestros propios vecinos, dejan pañales y botellas de vidrio en la arena. Una clara falta de respeto.

Tal vez estas publicaciones ayuden en algo, no sabemos si los responsables del sector pondrán cestos de basura, esperemos que si y esperemos cambiar la actitud. Sin embargo dejamos el link de Higiene del municipio, ahí también se pueden hacer reclamos.

