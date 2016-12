Más allá de los argumentos esgrimidos por el Jefe de gabinete Marcos Peña, en relación con la renuncia que exigiera el Presidente Macri al Ministro de Hacienda Alfonso Prat Gay, por un mal funcionamiento de equipo, la realidad es que la economía argentina hace agua desde todos los prismas ideológicos y prácticos con el que se la quiera analizar.

Desde un punto de vista conservador no se ha logrado bajar el déficit presupuestario, desde un punto de vista distributivo tampoco se satisfacen las necesidades populares, se ha aumentado el endeudamiento sin que se pudiera observar, mas allá de la propaganda, efectivizarse grandes cambios y transformaciones en la obra pública y lo que mejor se puede exhibir es lo que no ha empeorado más.

El macrismo en su discurso pone todas las expectativas en la inversión extranjera, la expectativa se la podría definir como la pretensión de que los capitalistas extranjeros trajeran sus dólares para invertir en la solución de los problemas de los argentinos, en un país donde la energía sale el triple que en cualquier otra parte del mundo.

Todavía no nos hemos recuperado de los destrozos que generaron las inversiones extranjeras de los ´90, pero se sigue insistiendo en este camino que es en realidad lo que está en crisis, la expulsión de Alfonso Prat Gay no sorprende ya que en un año, solo se ha empeorado.

El General Ingeniero Alonso Baldrich dijo: “En todas partes se cree como dogma económico que el capital extranjero es indispensable para el desarrollo de los recursos naturales, y nadie parece advertir que ese desarrollo hace rico a los extranjeros y deja más pobres que antes a los naturales; y que lo que se necesita es la organización interna

del propio capital.”

Dividir el Ministerio de Hacienda, con uno que aumente el ajuste y con otro que profundice el endeudamiento y continuando con la entrega del patrimonio nacional, lo único que se puede visualizar en el horizonte, es la polvareda del conflicto.

Pablo Aceto

