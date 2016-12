La Defensoría del Pueblo de General Pueyrredon advirtió que la municipalidad no está abonando a las empresas correspondientes los costos de mantenimiento mensual del tomógrafo y tampoco del resonador.

En el caso de que alguno de estos dos aparatos que se utilizan para realizar estudios de alta complejidad presente algún desperfecto, automáticamente el servicio quedará inutilizado.

Según informó el municipio la deuda asciende a 633.135 pesos. “Es un tema que nos tiene muy preocupados”, sostuvo el Defensor Walter Rodríguez.

“A lo largo de todo este año hemos visto cómo el CEMA fue mermando cada vez más los servicios que presta a los vecinos que menos tienen dado que allí se atienden miles de personas que no cuentan con ningún tipo de cobertura social”, indicó.

En 2016, la Defensoría del Pueblo ha recibido denuncias por demoras en los turnos, por falta de insumos, porque ante la rotura de un aparato no se practicaban placas de tórax. “Lo más grave fue el reclamo de una vecina que sacó un turno para una colonoscopía y le informaron que no había problema en dárselo pero no tenían anestesia para hacerle el estudio”, explicó.

“Esperemos que el año que viene, se destinen el trabajo y los recursos necesarios para que todo este tipo de problemas que presentó el CEMA se superen y sean parte del pasado”, concluyó.

Nos interesa tu opinión:

Comentarios: